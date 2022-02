O curso de teatro é um dos mais concorridos na Casa da Cultura de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 02/02/2022 17:26 | Atualizado 02/02/2022 17:31

Belford Roxo - A Casa da Cultura de Belford Roxo está com as inscrições abertas para diversas oficinas de cursos como: teatro, dança, capoeira, violão, bateria, artesanato e DJ. Os interessados devem se apressar, pois à medida que as vagas forem preenchidas, as inscrições encerram. São cerca de 500 oportunidades distribuídas pelas sete oficinas. Os cursos são destinados a diversas faixas etárias. A idade mínima exigida é cinco anos.

Os interessados devem se apressar, pois à medida que as vagas forem preenchidas, as inscrições encerram Divulgação / PMBR O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que os cursos são oportunidades para que as pessoas adquiram conhecimentos que poderão ser utilizados depois como geração de renda. “A pessoa sai com uma boa noção do curso e pode aplicar seus conhecimentos e ter um renda extra”, avaliou Brno, destacando que os cursos é destinado a todas as faixas etárias. “Tomaremos todas as medidas sanitárias e distanciamento social para evitarmos aglomerações”, completou o secretário.

Para se inscrever é necessário comparecer à Casa da Cultura (Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário levar cópia da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma pasta azul 17.