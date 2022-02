Belford Roxo

Ciclistas de Belford Roxo estão construindo uma pista de Mountain Bike no Vale do Ipê

A ideia é arrecadar fundos para a construção de uma ponte e melhorias da pista, que dará um brilho especial para o circuito, que está sendo feito no espaço de eventos do Country Clube Vale do Ipê

