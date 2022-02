Os atletas de Belford Roxo participarão no próximo domingo (06), em Nova Iguaçu, da 1ª Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022 - Divulgação

Os atletas de Belford Roxo participarão no próximo domingo (06), em Nova Iguaçu, da 1ª Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022Divulgação

Publicado 03/02/2022 10:03 | Atualizado 03/02/2022 10:08

Belford Roxo - Na manhã do último domingo (30/01) foi realizado o 1º Café Bike no XCO Vale do Ipê. O evento idealizado pelo atleta Rubem Pereira, teve como finalidade arrecadação de fundos para a construção de uma ponte e melhorias da pista, que dará um brilho especial para o circuito, que está sendo feito no espaço de eventos do Country Clube Vale do Ipê.

Ciclistas em ação no circuito do Vale do Ipê Divulgação “No segundo semestre de 2021, um amigo sócio do country viu que o administrador, Luiz Mesquita, era adepto do ciclismo e sugeriu que fosse construída no local, a pista com obstáculos para os atletas que quisessem treinar, pois os competidores da Baixada Fluminense são carentes de locais apropriados para se prepararem para as disputas. O Parque Radical em Deodoro, onde aconteceram os Jogos Olímpicos, é o mais próximo. A proposta foi aceita, começamos as obras, estamos aceitando doações para elaborar mais obstáculos, terminar o acabamento da pista. Nosso percurso é de 4 km, com subidas e descidas, possui o tamanho oficial para ranking da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. Temos como meta beneficiar os atletas de Belford Roxo e fazer uma escolinha para as crianças. Faremos a primeira competição oficial, até a segunda quinzena de abril, com provas promocionais", disse Rubem Pereira.

Belford Roxo têm dezenas de equipes e é um celeiro de atletas, entre eles: Rubem Nascimento (Binho), Luís Antônio Soares (Lulu), Rosicleide Viana, Daiara Azevedo e Joel Pinto Capela.

"Muitos falaram que não íamos conseguir um espaço, pois nosso esporte não é valorizado. Sou apaixonado pelo meu esporte, vou competir enquanto puder levando o nome da nossa equipe e da nossa cidade. Sabemos que o prefeito Waguinho (União Brasil), através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, vem olhando com sensibilidade o ciclismo. Em dezembro, a Prefeitura de Belford Roxo realizou O Pedal da Padroeira, um acontecimento que repercutiu positivamente em todo Estado”, destacou o ciclista,

Rubem Pereira, 45 anos, iniciou a trajetória de vitórias como ciclista, no sub-23 e atualmente está na categoria sub-50, na modalidade mountain bike, pela equipe belforroxense, Netpilot, composta por 15 atletas.

Luís Antônio, Serginho Adventure, Avelino Ribeiro e Rubem Pereira no café da manhã que discutiu sobre as melhorias da pista do Vale do Ipê Divulgação Estiveram presentes, no café: o secretário executivo da SEMEL, Avelino Ribeiro, representando o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes; Diretor de Marketing da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro e fundador da Bike Web Rádio, Sérgio Luis Lima, o Serginho Adventure; representante da ERT Cycling Uniformes, Paulo Henrique Cucinelli(PH); diretor da equipe Netpilot Luís Antônio Soares (Lulu); gerente da área de ciclismo da Decathlon Grande Rio André Luiz; grupos Netpilot; Bike Girls, Santa Serra MTB, Street Fox, Pedal Anchieta e amigos amantes do ciclismo.

Os atletas de Belford Roxo participarão, neste domingo (06/01), no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, da 1ª Etapa do Circuito Tchotchomere de MTB 2022.