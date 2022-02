Uma das equipes já confirmadas no campeonato é o atual campeão, União Eterna - Divulgação

Publicado 03/02/2022 22:54 | Atualizado 03/02/2022 22:57

Belford Roxo - A 10ª edição do Brasileirão da Baixada está perto de agitar novamente os domingos dos campos de futebol amador da Baixada Fluminense. A divulgação oficial da competição foi confirmada nesta semana nas redes sociais da Associação dos Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), organização que realiza a competição há nove anos. O certame está programado para começar no dia 27 de Março e contará com equipes de todos os municípios da região baixadense. A expectativa dos organizadores é contar com até 20 equipes.

Uma das equipes já confirmadas no campeonato é o atual campeão, União Eterna. O Leão de Nova Iguaçu já começou as preparações e vem com força máxima em busca do bicampeonato. Outra equipe que também já tem presença garantida é o Grêmio Esportivo KM49, que foi campeão do Pré-Brasileirão da Baixada há pouco menos de 1 mês, o alvinegro de Seropédica comandado pelo treinador Tio Claudinho fará sua estreia no Brasileirão.

"Minha expectativa é a melhor possível, esses dias na minha rede social estava lembrando da primeira edição do Brasileirão, onde o Raça Belford Roxo se sagrou campeão, hoje estamos indo para a edição nº 10, estamos presentes em todos os municípios da Baixada, usando o futebol como uma ferramenta social. Nenhum esforço feito foi em vão, estamos no caminho certo!", disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.