O presidente Reginaldo Gomes reunido com equipe técnicaDivulgação

Publicado 04/02/2022 19:17 | Atualizado 04/02/2022 19:20

Belford Roxo - Depois do bom desempenho na Série C do Campeonato Carioca, em 2021, quando terminou a competição em 3º Lugar, o Sociedade Esportiva Belford Roxo realizou nesta semana uma reunião entre os dirigentes e a equipe técnica, para iniciar o planejamento sobre futuras contratações e definir calendário de atividades para temporada de 2022, nas categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional masculino e feminino, além de uma avaliação das participações das categorias no ano passado.

"Estreamos no cenário esportivo com muita força, tivemos bons resultados nas competições, sempre se classificando entre os cinco primeiros colocados, mostrando que estamos no caminho certo. Em pouco tempo construímos o Estádio Nélio Gomes, que já recebe jogos da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Nossos jogadores entraram em campo com toda estrutura, pois temos parceria com uma academia de ginástica moderna para fortalecimento muscular, a Vila Olímpica de Belford Roxo, transporte próprio para jogos, treinos e atividades fora do Nélio Gomes. Fomos corretos com todos os acordos financeiros. Este é o primeiro contato com a equipe em 2022 e vou conversar com um de cada vez para definirmos nossos elencos", disse o presidente do clube, Reginaldo Gomes.

Esta semana começarão a ser anunciados os nomes dos contratados para compor o quadro técnico do SE Belford Roxo.

Mais uma vez agradeço aos patrocinadores e amigos que estiveram conosco, na última temporada e peço que continuem nos apoiando, para que seja dada a continuidade do nosso projeto de mostrar o futebol de Belford Roxo para todo Brasil, trazendo orgulho para nossa cidade", declarou o presidente.



Depois do terceiro lugar em 2021, a meta do SE Belford Roxo é garantir o acesso à Série B em 2022.