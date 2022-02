Troca de registro aumenta a disponibilidade de água no bairro Areia Branca - Divulgação

Troca de registro aumenta a disponibilidade de água no bairro Areia BrancaDivulgação

Publicado 04/02/2022 15:16 | Atualizado 04/02/2022 15:18

Belford Roxo - Imagina uma região com disponibilidade de água, mas que era um dos locais mais críticos no serviço de abastecimento. Era o caso da Rua Eliza Gonçalves, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Registros antigos e totalmente deteriorados comprometiam o fornecimento de água para a localidade.



Através do monitoramento do sistema de distribuição de água, realizado no Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio, foi detectada pela concessionária a falta de pressão na rede naquela localidade. As equipes operacionais foram a campo e identificaram a precariedade do registro que direciona o fornecimento de água para o bairro. Com a troca de equipamento, cerca de 1.900 moradores passaram a ter água com qualidade e regularidade.



O diretor-executivo da concessionária Águas do Rio na Baixada, Marcello Dall’Ovo, ressalta a importância do COI, que é um dos mais modernos centros de controle na área de saneamento no país, com tecnologia de ponta para manter o monitoramento 24h por dia dos sistemas de água e esgoto.

“Nós atuamos com soluções modernas para identificar e corrigir problemas no abastecimento das cidades em que atuamos. Foram instalados medidores de pressão em pontos estratégicos da rede de água que atende Belford Roxo. Esses aparelhos enviam informações para o COI, através de uma tecnologia similar ao do celular, e isso ajudou a detectar o problema em Areia Branca. Com trabalho em equipe e foco na melhoria do serviço, foi possível realizar a intervenção que aumentou a vazão de água para no bairro”, explicou Marcelo.



É importante o uso dos canais de atendimento da concessionária para a notificação de falta de abastecimento. A empresa está à disposição da população, por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.