Rodrigo Gomes, Jackson Macêdo e presidente Reginaldo GomesDivulgação

Publicado 05/02/2022 15:59 | Atualizado 05/02/2022 16:01

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo, anunciou nesta sexta-feira (04/02), Jackson Macedo, de 56 anos, como o seu novo gerente de futebol, para a temporada 2022. Este será o primeiro trabalho do profissional como dirigente no futebol profissional de um clube.



“Está começando uma nova etapa em minha vida, graças ao convite do presidente Reginaldo Gomes. É com enorme satisfação, que aceito o desafio de assumir o cargo de Gerente de Futebol do Belford Roxo. Um time que em apenas um ano tem se destacado no cenário esportivo. Tenho prática e experiência como gestor e esportista, e vou ajudar a montar um time imbatível, na Série C", disse Jackson Macedo.

O novo diretor é empresário e tem boa experiência em gestão, principalmente no relacionamento com entidades e clubes esportivos.

"Como ação imediata farei contato com jogadores e empresários para montar nosso staff de atletas profissionais, formarei uma comissão técnica permanente com a aprovação da presidência e técnicos, e também, oferecerei estágio para estudantes de Educação Física, que queiram se especializar na área de desportos. Minha missão é fazer os torcedores de Belford Roxo se orgulharem por ter seu clube na elite do Futebol", destacou o novo dirigente.



Jackson, iniciou em 1989 sua trajetória no futebol como dirigente de uma entidade. Em 2010 fundou a Associação de Clube de Futebol de Belford Roxo, sendo responsável por eventos que se tornaram tradicionais da Baixada Fluminense, tais como: Brasileirão da Baixada e Copa dos Campeões da Baixada, que atraem milhares de pessoas e onde foram revelados grandes craques para o futebol brasileiro.



“Jackson Macedo está conosco na equipe técnica desde da criação do Clube, pois é o homem do futebol. Com a saída de Gustavo Barros, que fez um excelente trabalho, na última temporada, eu e o presidente de Honra, Rodrigo Gomes, resolvemos convidá-lo para assumir o cargo, porque confiamos em seu comando e sabemos que irá adequar a necessidade do clube tanto internamente, quanto externamente, nas competições de 2022. Caberá a ele a ligação com outros departamentos do clube”, disse o presidente, Reginaldo Gomes.



A participação do time belforroxense no Campeonato Carioca da Série C de 2022, na categoria profissional, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro foi confirmada nesta semana.