A ocorrência com todo o material foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 05/02/2022 16:17 | Atualizado 05/02/2022 16:32

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam na manhã deste sábado (05/02), uma grande quantidade de drogas e uma pistola, durante ação no bairro Piam, em Belford Roxo. Um criminoso foi ferido, não resistiu, e acabou morrendo. Confira o vídeo abaixo com a apreensão:

Mais uma importante apreensão realizada por nossos policiais do #39BPM. Desta vez, grande quantidade de #drogas e uma #pistola foram retiradas das ruas, durante ação no bairro Piam, em #BelfordRoxo. pic.twitter.com/CWraayeZQv — @pmerj (@PMERJ) February 5, 2022

A ocorrência com todo material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).