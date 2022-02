Com os criminosos, foram apreendidos 13 celulares, seis carteiras, um relógio, uma mochila e uma réplica de pistola - Twitter / Pmerj

Publicado 07/02/2022 10:49

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, na manhã desta segunda-feira (07/02), três homens que cometeram assalto em um ponto de ônibus, na região do bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo. Com os criminosos, os agentes apreenderam 13 celulares, seis carteiras, um relógio, uma mochila e uma réplica de pistola.

A ocorrência com os presos e o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).