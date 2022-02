É necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai ou mãe e leve o CPF ou cartão do SUS - Rafael Barreto / PMBR

É necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai ou mãe e leve o CPF ou cartão do SUSRafael Barreto / PMBR

Publicado 06/02/2022 23:35 | Atualizado 06/02/2022 23:41

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começa a vacinar nesta segunda-feira (07/02), as crianças acima de 7 anos de idade. O início é com as meninas. Na terça-feira (08/02) será a vez dos meninos. O horário é das 8h às 17h. Na quarta-feira (09/02), terá repescagem nos mesmos locais e horários, para meninos e meninas, com 7 anos ou mais.

É necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai ou mãe e leve o CPF ou cartão do SUS. A vacina estará disponível nas seguintes policlínicas: Neuza Brizola, Heliópolis, Nova Aurora, Parque Amorim, Parque São José e Santa Maria.

Crianças com comorbidades ou deficiência, entre 5 e 11 anos, podem ser vacinar em qualquer dia, mediante comprovação.