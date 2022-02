Testemunhas afirmaram que durante a discussão a vítima estava com um barra de ferro e o acusado armado com uma faca - Reprodução

Publicado 07/02/2022 11:45 | Atualizado 07/02/2022 11:50

Belford Roxo - Um homem foi morto com golpes de faca durante uma briga na Rua Buriti, no bairro Santa Maria, em Belford Roxo, na tarde deste domingo (06/02). Ele foi atingido no pescoço e morreu ainda no local. Segundo os populares que presenciaram a briga, a vítima se chama Moacir Francisco do Nascimento.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados ao local e confirmaram a morte. Testemunhas afirmaram que durante a discussão a vítima estava com um barra de ferro e o acusado armado com uma faca. Ele fugiu logo após o crime. Os policias fizeram buscas na área, mas não conseguiram localizar o autor.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).