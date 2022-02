O assalto aconteceu na Rua Lúcia, próximo à Clínica da Mulher, no Centro - Reprodução

Publicado 08/02/2022 14:15 | Atualizado 08/02/2022 14:38

Belford Roxo – Câmeras de segurança registraram na manha desta segunda-feira (07/02), uma jovem sendo roubada por um homem, no Centro, de Belford Roxo. O vídeo mostra o momento em que o motorista que também estava sozinho e aparentemente desarmado, desceu do veículo e tomou o celular da jovem, indo embora no sentido contrário. Veja o vídeo abaixo: