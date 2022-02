Equipe da Águas do Rio trabalhando na troca da bomba - Divulgação

Publicado 08/02/2022 13:57 | Atualizado 08/02/2022 14:01

Belford Roxo - A Águas do Rio realizou melhorias no Booster Caxias, que é uma estação de bombeamento localizada em Belford Roxo, ampliando a capacidade de distribuição de água para quatro bairros do município: Wona, Lote XV, Vale do Ipê e Parque dos Ferreiras. O benefício também chegou ao Parque Fluminense, em Duque de Caxias. Ao todo, 65 mil pessoas passaram a ter o fornecimento regular de água.

Diretor-executivo Marcello Dall'Ovo acompanhando a intervenção Divulgação “Nós tínhamos muitos problemas no abastecimento aqui na região. Já aconteceu de ficarmos 20 dias sem água. Após a conclusão do serviço feito pela Águas do Rio, melhorou bastante. A água vem com pressão e consegue atender às casas de todo mundo aqui”, afirmou o morador do bairro Wona, Will Wallace.

Will Wallace - Nós tínhamos muitos problemas no abastecimento aqui na região Divulgação Todo o sistema é monitorado 24h por dia, em tempo real, pelo Centro de Operações Integradas (COI) da concessionária. Segundo o diretor-executivo da Águas do Rio na Baixada Fluminense, Marcello Dall’Ovo, a ação de melhoria foi realizada a partir dos estudos e levantamentos na distribuição de água de Belford Roxo.

“Realizamos a troca de toda parte elétrica e painéis de comando, a substituição do motor da bomba e ainda instalamos uma bomba reserva, que vai permitir que não ocorra a interrupção da operação nas futuras manutenções preventivas, a fim de evitar que os moradores sofram com falta d’água”, finaliza Dall’Ovo.