Laiana Muniz destacou que está aprendendo a vencer barreiras. Aline Bessa quer se especializar - Rafael Barreto / Rafael Barreto

Laiana Muniz destacou que está aprendendo a vencer barreiras. Aline Bessa quer se especializarRafael Barreto / Rafael Barreto

Publicado 09/02/2022 15:22 | Atualizado 09/02/2022 15:25

Belford Roxo - As atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo já começaram. O Projeto "Elas Empreendem" está de volta na versão 2.0. As aulas da Mentoria de Empreendedorismo acontecem semanalmente no Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), no bairro Santa Amélia. O curso teve em torno de 50 inscrições, sendo formada uma turma com 25 mulheres e uma lista de espera.

As aulas acontecem semanalmente. O curso ensina a empreender Rafael Barreto / PMBR De acordo com a secretária executiva da Mulher, Daniele Reis, o projeto está mais turbinado. “Com a versão 2.0 iremos levar as mulheres à independência financeira, o empoderamento feminino e a capacidade de entender que elas podem muito. Além de desenvolver técnicas precisas de administração e gestão do seu próprio negócio. Todas serão chamadas da lista de espera”, explicou.

Para a professora Deise Giseli, que também é coach de sentimentos e emoções, quando se trabalha a real identidade das mulheres, uma chave é virada. “Conseguiremos isso eliminando essas crenças que foram construídas na infância. Empreender vai dar um boom na vida pessoal e profissional delas. Estamos vencendo e atravessando um período de pandemia, mas elas acreditam que são capazes”, destacou.

A administradora de 36 anos, Aline Bessa, espera se especializar e achou o tema interessante. “Tenho uma empresa de empadas, inclusive fiquei em segundo lugar no concurso da prefeitura. Me interessei e está sendo muito boa essas informações e vai acrescentar bastante no crescimento da minha empresa”, disse. A auxiliar administrativa Laiana Muniz, 28, conhece a professora e quando viu sobre o curso nas redes sociais dela, foi logo se inscrever. “Já estou aprendendo a vencer barreiras. Para mim era uma dificuldade falar em público”, resumiu.