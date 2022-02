A agente Edilene Andrade com a mascote Didi dão o tom lúdico da campanha - Matheus Breda/PMBR

Publicado 11/02/2022 12:44 | Atualizado 11/02/2022 12:51

Belford Roxo - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo deu início nesta semana à. Agentes e orientadores de trânsito estarão presentes em diversas escolas do município nos horários de maior fluxo de alunos realizando abordagem e orientando a respeito do trânsito seguro. A ação começou pela Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira, no Xavantes e consiste em sensibilizar e conscientizar condutores e pedestres sobre a segurança no trânsito, alertando, principalmente, pais e alunos.O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, destacou o objetivo da ação. “Vamos garantir a segurança viária dos alunos e responsáveis que vêm buscar as crianças a dar sempre as mãos para atravessar e olhar para os dois lados. Também aos motoristas para respeitarem a faixa de pedestres e sinais de trânsito”, assegurou.De acordo com a agente de trânsito Edilene Andrade, diferente de 2021, esse ano as aulas voltaram 100% presenciais. Para isso, a equipe de Educação no Trânsito deu início à campanha. “Que consiste em uma ação voltada para a segurança dos alunos no percurso casa e escola, onde os agentes estarão orientando a todos sobre segurança. Como são áreas escolares, é sempre bom ter uma atenção maior e usar o equipamento de segurança. Nossa mascote Didi estará conosco para passar esses cuidados de forma lúdica para as crianças”, explicou a agente Andrade.A moradora Fabiana Lopes, 33 anos, leva e busca os filhos na Escola Municipal Bispo Moacyr de Oliveira.