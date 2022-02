O presidente de honra Rodrigo Gomes, técnico Diego Brandão, auxiliar técnico Márson Almeida e presidente Reginaldo Gomes - Divulgação

O presidente de honra Rodrigo Gomes, técnico Diego Brandão, auxiliar técnico Márson Almeida e presidente Reginaldo GomesDivulgação

Publicado 11/02/2022 17:11

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo confirmou a volta do treinador Diego Brandão, como técnico do time profissional, para mais uma temporada. Em 2021, o treinador comandou a equipe que terminou em terceiro lugar, no Campeonato Carioca da Série C. Após vários encontros para acertar detalhes, o anúncio oficial da confirmação do contrato ocorreu na tarde desta quinta-feira (10/02), quando o presidente do clube, Reginaldo Gomes, comunicou o retorno do técnico.



“Estou muito feliz em voltar para o Belford Roxo, pois me sinto familiarizado com todos daqui e desde o primeiro momento que cheguei, no ano passado, fui recebido com muito carinho e respeito. No ano passado, peguei o time iniciando a disputa do campeonato, mas mesmo assim, trabalhamos, procuramos fazer o melhor, mas infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente havia planejado, mas terminamos entre os três melhores times do Cariocão e fomos líderes isolados na maior parte da competição", destacou o presidente.



Diego Brandão falou sobre o retorno ao comando da equipe belforroxense.

"A minha expectativa para 2022 é muito boa, as melhores possíveis. Vou articular a montagem do elenco para próxima temporada. A missão é montar um time campeão, com muitos talentos. Meu auxiliar técnico Márson de Souza Almeida, também estará comigo nessa nova jornada. Ele é uma das peças fundamentais no processo, pois consegue fazer um trabalho de bastidores que contribui muito para que haja entrosamento entre os jogadores. Só tenho a agradecer a Deus e ao presidente Reginaldo Gomes, por mais uma vez estar compartilhando do sonho da população de Belford Roxo”, disse o técnico do Belford Roxo, Diego Brandão.



CARREIRA PROFISSIONAL

A trajetória de Diego Brandão começou como preparador físico no Resende Futebol Clube, em 2006. No ano seguinte, tornou-se auxiliar técnico do Boavista Sport Club, Guanabara Esporte Clube, em 2008 e em 2009, foi auxiliar técnico do sub-20 do Club de Regatas Vasco. Em 2011, foi contratado pelo Sharjah FC, dos Emirados Árabes, permanecendo neste clube durante quatro anos, acumulando feitos expressivos no clube emiradense. Conquistando dois campeonatos e um vice-campeonato com a equipe sub 19 (Campeão Nacional 2011-2012; Campeão da Copa do Rei 2013-2014; segundo lugar na Copa do Rei 2011-2012). Sua volta para o Rio de Janeiro aconteceu em 2015, como auxiliar técnico da Associação Atlética Portuguesa e, em 2016, voltou para o Sharjah FC, sendo campeão Nacional sub 14 na temporada 2017-2018. Após passagem pelo Belford Roxo, assumiu o comando do Bonsucesso pela Série B2.



“Convidei Diego Brandão para comandar mais uma vez o time profissional, porque quando ele assumiu o Belford Roxo, no último ano, implementou seu ritmo dinâmico e intenso alinhado a uma disciplina rígida, com estratégias táticas e modernas. Também, mostrou ser uma pessoa de caráter e com a autoestima lá em cima, o que fez aumentar a nossa confiança. Soube conquistar os jogadores e tem vários méritos como treinador. Como diz o dito popular: o bom filho à casa torna”, falou o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



Os treinos com os atletas profissionais começarão no próximo mês, visando o Cariocão da Série C, que está com data prevista para a primeira quinzena de maio.