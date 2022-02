Belford Roxo

Técnico Diego Brandão retorna ao SE Belford Roxo para a Série C do Cariocão

O treinador comandou a equipe que terminou em terceiro lugar, no Campeonato Carioca da Série C, em 2021, ficando muito próximo do acesso

Publicado 11/02/2022 17:11 | Atualizado há 2 dias