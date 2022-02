O deputado estadual Marcio Canella, prefeito Waguinho, vice-prefeito Marcelo Canella e deputada federal Daniela do Waguinho lançaram obras em Santa Maria e São Bernardo - Rafael Barreto / PMBR

O deputado estadual Marcio Canella, prefeito Waguinho, vice-prefeito Marcelo Canella e deputada federal Daniela do Waguinho lançaram obras em Santa Maria e São BernardoRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/02/2022 17:44 | Atualizado 14/02/2022 17:50

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), promoveu nesta segunda-feira (14/02), o lançamento das obras de fresagem e pavimentação em 32 ruas dos bairros São Bernardo e Santa Maria. Ao todo, os locais receberão mais de 10 mil toneladas de asfalto, 91 mil metros quadrados de fresagem e 1.500 metros quadrados de calçadas. Serão beneficiadas cerca de 15 mil pessoas. Waguinho esteve acompanhado de seu vice Marcelo Canella (PSL), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), secretários e vereadores. Participaram também os vereadores de Araruama Oliveira da Guarda e Penha Bernardes.

As ruas que receberão as obras são: Anhanguera, Juruá, Itápolis, Catanduva, Avaré, Itaperucu, Tupacereta, Tatuí, Ipê, Caramuru, Ibitinga, Paraguaçu, Piratininga, Buriti, Jaú, Luis de Camões, Oliveira Salazar, São Sebastião, Junqueira Freire e Espírito Santo, entre outras.

Maria Márcia Rodrigues e Paulo César destacaram a importância das obras realizadas pela Prefeitura - Rafael Barreto / PMBR De acordo com o prefeito Waguinho, quando se fala em São Bernardo engloba também Santa Amélia e Santa Maria. “Estamos determinados, arregaçando as mangas para dar todos os dias dignidade às famílias e ver o sorriso estampado nos cidadãos. Temos resultados positivos pela união com os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) que mandam recursos para a cidade para ser usado em todas as áreas. Governo focado em transformar a vida das pessoas”, assegurou Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho explicou que trabalha com política de resultados para transformar a vida das pessoas. “É muito bom estar em Brasília representando vocês e poder ajudar a cidade sabendo que o prefeito executa os recursos que enviamos. Em março entrarão recursos para todas as áreas”, afirmou Daniela. O deputado estadual Márcio Canella também destacou a união com o prefeito Waguinho e a deputada Daniela. “Assim a cidade fica cada vez mais forte. Estamos sempre buscando recursos para ajudar o prefeito a dar esse banho de obras na cidade. É um governo completo que cuida das pessoas”, finalizou.

Maria Márcia Rodrigues e Paulo César destacaram a importância das obras realizadas pela Prefeitura - Rafael Barreto / PMBR

O casal Maria Márcia Rodrigues e Paulo César Gomes, ambos com 56 anos, aprovaram as obras. “Quero parabenizar o prefeito Waguinho, pois é uma ótima iniciativa. Moro há 12 anos em Belford Roxo e ele é o melhor que já tivemos. Eu estou acompanhando as redes sociais e vejo as parcerias, como a com o governador, que é muito importante. O povo merece”, disse Paulo. “Aqui ficava tudo alagado. Com as obras vai melhorar ainda mais”, completou Maria Márcia.