O evento teve o comando da tenente-coronel PM, Cláudia Moraes, Coordenadora do Projeto Patrulha Maria da Penha - Divulgação / 39º BPM

Publicado 14/02/2022 17:25 | Atualizado 14/02/2022 17:34

Belford Roxo – O 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo), promoveu na última sexta-feira (11/02), na unidade no bairro São Bernardo, uma capacitação básica para atendimento policial em casos de violência doméstica contra a mulher. O evento teve o comando da tenente-coronel PM, Cláudia Moraes, Coordenadora do Projeto Patrulha Maria da Penha.

A capacitação contou com a presença da Comandante do 39º BPM, a tenente-coronel Daniele Neder, do Major PM Moreira, subcomandante da unidade, oficiais e praças do efetivo do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

