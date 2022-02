O resultado demonstra um movimento de recuperação dos empresários da região, conseguindo retomar seus estoques, reduzindo sua ociosidade e produzindo dentro de seu planejamento - Divulgação / Firjan

Publicado 15/02/2022 16:55 | Atualizado 15/02/2022 17:10

Belford Roxo - Após alta em outubro, a atividade industrial no município de Belford Roxo, finalizou o ano de 2021 com queda no indicador de Volume de Produção, assinalando 46,4 pontos em dezembro, conforme aponta o boletim Sondagem Industrial Regional, da Firjan. No estudo, valores acima de 50 pontos indicam aumento e abaixo de 50 pontos indicam queda da produção na comparação com o mês anterior, e quanto maior/menor mais difundido é o aumento/queda entre as empresas. Já o indicador de número de empregados indicou crescimento e atingiu 50,9 pontos em dezembro. A utilização da capacidade instalada, por sua vez, apresentou recuo em dezembro (67%), após registrar o maior valor no ano em novembro (74%).



Apesar do contexto de redução da atividade industrial e do número de empregados, o município apresenta crescimento nos estoques finais, estando em linha com o planejado pelos industriais. O resultado demonstra um movimento de recuperação dos empresários da região, conseguindo retomar seus estoques, reduzindo sua ociosidade e produzindo dentro de seu planejamento.



No quarto trimestre do ano passado, o indicador de situação financeira dos industriais fluminenses registrou melhora, assinalando 47,3 pontos. Ainda que esteja abaixo da linha dos 50 pontos e indique insatisfação com a situação financeira, o indicador está acima de sua média histórica (39,7 pontos) e do nível registrado no final de 2019 (41,4 pontos), antes da eclosão da pandemia. Entretanto, as indústrias belforroxenses sinalizaram maior dificuldade ao acesso ao crédito. Paralelamente, os preços médios das matérias-primas seguiram crescendo, porém, em ritmo menos acelerado que o observado nos trimestres anteriores.



Industriais seguem otimista, mas ajustam expectativas



Nesse cenário, os empresários industriais se mostram otimistas para os próximos meses, com expectativas de crescimento para a demanda por produtos, compras de matéria-prima, número de empregados e exportações. A despeito do otimismo, o setor industrial demonstra mais cautela do que nos meses anteriores, quando as expectativas estavam mais aquecidas. Todos indicadores de expectativas estão acima da média histórica e traçam um quadro favorável para o próximo ano na indústria da região da Baixada Fluminense, que no estudo inclui, além de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Magé e São João de Meriti.