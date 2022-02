Rosangela Garcia destacou a importância da capacitação para vigias e inspetores - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria de Defesa Civil e a Guarda Municipal, está realizando uma capacitação de três dias com os vigias e inspetores de disciplinas das 88 unidades escolares para a Formação do Projeto Escola Segura. O treinamento está acontecendo no Ciep Municipalizado Constantino Reis, no bairro São Bernardo. Nesta quinta-feira (17/02), será a certificação dos mais de 900 profissionais que participaram do curso.

O vigia Paulo Roberto enfatizou que todas as informações são necessárias para o desenvolvimento do trabalho - Rafael Barreto / PMBR Para a secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia, é importante os profissionais estarem se reciclando. “Alguns deles estão no ramo há muito tempo e podem achar que é tudo mais do mesmo. Mas o nosso papel como Secretaria é capacitar e sempre estar renovando o conhecimento dos profissionais para que executem um trabalho de excelência”, destacou Rosângela.

O secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, destacou o tempo que as crianças passam nas escolas e como isso influencia em suas vidas. “Por isso os profissionais precisam estar capacitados e saber lidar e dar suporte aos alunos. Teremos também uma viatura em cada unidade para a segurança deles”, resumiu o secretário. O subsecretário de Educação, Rafael Araújo, lembrou que essa é a primeira capacitação do ano para os profissionais da área. “Esse ano, assim como os anteriores, estamos empenhados em focar nos alunos. Capacitar para cada vez mais melhorar o aprendizado dos alunos”, completou Rafael.

Para a capacitação estão sendo abordados os seguintes temas: segurança pública, policiamento comunitário escolar, segurança patrimonial, ética e cidadania, legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e regimento interno das escolas. Os guardas Thiago Silva, Egídio Soares e Max da Costa ministraram os assuntos. “O objetivo é qualificar os servidores para estar atendendo os alunos e toda a comunidade escolar da melhor maneira possível. Vamos disponibilizar um e-book com todo o material que está sendo abordado e na formatura irão receber uniformes”, explicou Thiago Silva.

O secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, lembrou que inspetores e vigias são importantes no suporte aos alunos - Rafael Barreto / PMBR Atuando na Escola Municipal Professora Márcia de Brito, o vigia Paulo Roberto Pereira, 46 anos, já trabalhou na mesma área em outras unidades e na UPA do Bom Pastor. “A ideia em nos capacitar é ótima. Os trabalhos têm que ser feitos e mesmo que esteja bom, vamos melhorar cada vez mais. É necessária a informação para que se acontecer algo, sabermos como lidar com as crianças. Percebo a preocupação do setor em nos capacitar e orientar”, disse Paulo.

Inspetora de disciplina há 24 anos do Ciep Municipalizado Vinicius de Moraes, Alessandra Bezerra Silva, 42, descreveu a capacitação como construtiva. “Aprendemos bastante, por mais que já tenha participado de muitas outras, sempre existem coisas novas que podemos aprender. É gratificante ter esse conhecimento, pois passamos mais tempo com as crianças e a orientação chega pra gente e passamos para elas”, finalizou.