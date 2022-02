Belford Roxo

Belford Roxo: Segundo a Firjan, empresários da indústria estão otimistas com o 1º semestre de 2022

Apesar do contexto de redução da atividade industrial e do número de empregados, o município apresenta crescimento nos estoques finais, estando em linha com o planejado pelos industriais

Publicado 15/02/2022 16:55 | Atualizado há 1 dia