O menor foi apreendido por Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 20/02/2022 09:57 | Atualizado 20/02/2022 10:06

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) apreenderam, neste sábado (19/02), um adolescente, de 15 anos, suspeito de aplicar golpe em pessoas que buscavam ajudar vítimas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. A apreensão foi durante uma ação na comunidade Vale do Ipê, em Belford Roxo.

Segundo a investigação, o menor criou um perfil falso nas redes sociais para enganar quem desejava fazer doações. Ele utilizava a conta corrente de sua mãe para receber o dinheiro. O perfil utilizado pelo adolescente foi retirado da rede e a conta bancária vinculada foi encerrada.

A DRCI vem investigando perfis criados de forma fraudulenta com este fim. Nesta semana, a delegacia começou a monitorar as redes sociais e conseguiu identificar dois perfis falsos do Instagram que estariam lesando pessoas sensibilizadas com as vítimas da chuva em Petrópolis.

As investigações continuam para identificar outros perfis e páginas fraudulentas.