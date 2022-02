O secretário Bruno Nunes destacou o trabalho que a Prefeitura está promovendo para incentivar a cultura - Divulgação

O secretário Bruno Nunes destacou o trabalho que a Prefeitura está promovendo para incentivar a culturaDivulgação

Publicado 22/02/2022 15:29 | Atualizado 22/02/2022 15:32

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo realizou, nesta terça-feira (22/02), uma roda de Ginga de Angola, no espaço Quilombo Santo Antônio, no bairro Vila Rica. Foi um dia recheado de atividades comandado pelo mestre Angolinha. Quem passou por lá também viu um show de capoeira, samba de roda, se deliciou com as comidas típicas, viajou com a literatura e presenciou o encontro de mestres de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro.

O evento teve exibição de capoeira e samba de roda. Mestres de vários municípios participaram do encontro Divulgação O secretário de Cultura, Bruno Nunes, parabenizou o mestre Angolinha e toda a equipe e o Quilombo Santo Antônio pelo evento. “Esse foi mais um evento promovido pela Prefeitura incentivado pelos recursos pagos da Lei Aldir Blanc. Essa sempre foi a preocupação do governo, levar cultura a quem mais precisa e aproveitar toda diversidade cultural existente no município", destacou o secretário.

Para o mestre Angolinha, Belford Roxo trabalha com a inclusão, seja religiosa, cultural. Eventos como esses resgatam e dão visibilidade para aqueles que sofrem o preconceito. “A cidade se tornou a capital ao combate às intolerâncias devido ao sério trabalho que a Prefeitura tem realizado, dando incentivo e apoio a nós de matrizes africanas”, resumiu o mestre.