A ocorrência com a grande quantidade de drogas foi registrada da 54ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 22/02/2022 22:01 | Atualizado 22/02/2022 22:25

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, no início da noite desta terça-feira (22/02), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município belforroxense, um criminoso que transportava grande quantidade de drogas em um automóvel que seguia do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para abastecer comunidades de Belford Roxo. Veja o vídeo abaixo com as drogas apreendidas:

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).