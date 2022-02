O curso contou com a participação de cerca de 40 agentes comunitários de saúde - Milena Almeida/ Divulgação

Publicado 23/02/2022 15:20 | Atualizado 23/02/2022 15:23

Belford Roxo - Para aprimorar suas atribuições na área da saúde, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) de Belford Roxo participaram da continuação do Curso Introdutório, que aconteceu nesta quarta-feira (23/03), no auditório do Curso Prognóstico. Cerca de 40 profissionais das equipes do Parque São José, Parque Esperança, Parque dos Ferreiras, Vila Pauline e Santa Tereza tiraram dúvidas e foram orientados sobre o trabalho que engloba a promoção, proteção e prevenção da saúde, através do acompanhamento das famílias da comunidade, tendo o papel de orientá-las sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, eles conseguem fazer o mapeamento e cadastro dos dados demográficos e sociais da região.

Wagner Matheus destacou a importância da saúde do trabalhador dentro do processo de atividade dos ACSs Milena Almeida/ Divulgação Para ministrar o curso, o diretor da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus destacou a importância da saúde do trabalhador dentro do processo de atividade dos ACSs. “Foi explicado um pouco sobre Notificações Relacionadas ao Trabalho, o que é o acidente de trabalho, o acidente de trajeto e a importância da utilização do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para os Agentes Comunitários de Saúde”, explicou.

As equipes das regiões de Heliópolis, Nova Aurora, Parque Amorim, Santa Maria, Parque São José já passaram pelo curso e ouviram a palestra do gerente da Divisão de Educação em Saúde, João Batista. “Conversei sobre as ações de educação permanente e a importância da participação nos cursos, palestras e treinamentos para fortalecer a formação de cada um deles, visando a saúde da cidade”, disse João. Marta Tenório, da equipe técnica do Planejamento, também esteve presente e abordou o trabalho de campo e território. Cento e noventa agentes já participaram do curso.