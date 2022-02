Belford Roxo

Roda de Ginga de Angola movimenta espaço cultural em Belford Roxo

Quem passou por lá também viu um show de capoeira, samba de roda, se deliciou com as comidas típicas, viajou com a literatura e presenciou o encontro de mestres de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 22/02/2022 15:29 | Atualizado há 1 dia