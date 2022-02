A ocorrência com o fuzil M-16 calibre 5.56 apreendido foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 25/02/2022 09:03 | Atualizado 25/02/2022 09:37

Belford Roxo - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam na noite desta quinta-feira (25/02), um fuzil M-16 calibre 5.56, na Estrada do Conde, no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo. Após uma troca de tiros com bandidos, quando estavam em patrulhamento na área e foram atacados, um criminoso acabou morto.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).