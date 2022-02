Derek e Fábio que jogam no Metalist 1925, time da cidade de Kharkiv, fizeram um apelo nas redes sociais para a Embaixada Brasileira na Ucrânia - Reprodução

Publicado 25/02/2022 01:06 | Atualizado 25/02/2022 01:13

Belford Roxo - A Guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciada no começo desta quinta-feira (24/02), está provocando desespero em dois jogadores nascidos em Belford Roxo, que atuam no futebol ucraniano. São os casos de, Derek e Fábio, que jogam no Metalist 1925, time da cidade de Kharkiv. Sem comunicação com os familiares, os dois atletas gravaram um vídeo fazendo um apelo para que as autoridades brasileiras, a Embaixada do Brasil, os retirem da Ucrânia.

Com o conflito, a Ucrânia fechou o espaço aéreo do país. A única alternativa seria sair pela Polônia por terra. Os jogadores seguem desesperados em buscam de socorro, já que pelo o que relatam no vídeo, estão sem comunicação com às famílias.