As ruas Alfa, no Babi, e a Rua Tuiti, em São Bernardo, foram concretadasRafael Barreto/PMBR

Publicado 26/02/2022 09:33 | Atualizado 26/02/2022 09:37

Belford Roxo - Em Belford Roxo as obras estão acontecendo a todo instante. Através da Secretaria de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, o trabalho de infraestrutura está em diversos bairros simultaneamente. Nesta sexta-feira (25/02), a rua Tuiuti passou por intervenção. Além da colocação de intertravados, a via recebeu concreto em suas calçadas na altura do Ciep Municipalizado Constantino Reis, em São Bernardo. O trabalho de concretagem se estendeu para o bairro Babi, onde a rua Alfa recebeu o serviço.

A dragagem e limpeza de rios e canais é fundamental para evitar enchentes Rafael Barreto / PMBR Ainda no Babi, a ponte que liga o bairro ao Sargento Roncalli já está em seus ajustes finais. A passagem também recebeu concreto. Além desse pacotão todo, o canal de Nova Aurora e Babi - Recantus está sendo dragado pelo projeto Limpa Rio, uma parceria com o Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).