Os três bairros afetados são: Vale do Ipê, Lote XV e WonaDivulgação

Publicado 02/03/2022 11:42 | Atualizado 02/03/2022 13:36

Belford Roxo - A Águas do Rio informa que realiza, nesta quarta-feira (02/03), uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento responsável por parte do abastecimento de Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com isso, o fornecimento de água tratada em alguns bairros (Vale do Ipê, Lote XV e Wona) está comprometido. O prazo de conclusão do serviço é até o final do dia de hoje, com o retorno gradativo do abastecimento.

A concessionária pede a compreensão dos clientes por possíveis transtornos e está disponível via ligação ou WhatsApp, através do 0800 195 0 195.

Bairros afetados:

Vale do Ipê, Lote XV e Wona.