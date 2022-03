O vereador Amigo Binho, assim como seus familiares, estão bem, e nada sofreram na troca de tiros com os bandidos - Divulgação

Publicado 04/03/2022 21:50 | Atualizado 05/03/2022 01:17

Belford Roxo - O vereador de Belford Roxo, Robson da Silva Sarmento, o "Amigo Binho" (Solidariedade), sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta sexta-feira (04/03), no bairro de Areia Branca, em Belford Roxo. Segundo relatos do parlamentar, que passa bem e não ficou ferido, em suas redes sociais, tudo não passou de uma tentativa frustrada de assalto contra ele e sua família, que também nada sofreu. Binho utilizava um carro blindado. Informações de moradores que presenciaram o crime, houve uma intensa troca de tiros entre os seguranças do vereador e os bandidos, que fugiram em seguida.

Confira abaixo o relato do vereador no stories do seu Instagram oficial.

Ainda não se sabe as reais motivações do crime: assalto ou atentado político.

A 54ª DP (Belford Roxo) investigará o caso.

O vereador Amigo Binho está em seu primeiro mandato, tendo obtido 2.447 votos na eleição de 2020.