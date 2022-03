A Avenida Antônio Simões da Costa, no bairro Bom Pastor, recebeu rede de manilhas - Rafael Barreto PMBR

Publicado 04/03/2022 13:08 | Atualizado 04/03/2022 13:13

A Rua Nicarágua, em Heliópolis foi asfaltada, melhorando assim a vida dos moradores Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Belford Roxo continuou os trabalhos durante a semana de carnaval. Na quinta-feira (03/03), as equipes das secretarias municipais de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios e Conservação, colocou asfalto na rua Nicarágua, em Heliópolis, e continuou o saneamento básico no bairro Bom Pastor. Dessa vez a Avenida Antônio Simões da Costa recebeu uma rede de manilhas.Já em São Bernardo, mais precisamente na rua Anhanguera com a Piratininga, está sendo construída uma unidade escolar para mil alunos, com 9 salas de aula, sala de informática, biblioteca, refeitório, cozinha, banheiros, quadra, pátio, salas dos professores, direção e muitas outras.