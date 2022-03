Os interessados em participar da ação deverão se inscrever até o final do dia desta segunda-feira (07/03) - Divulgação

Os interessados em participar da ação deverão se inscrever até o final do dia desta segunda-feira (07/03)Divulgação

Publicado 07/03/2022 15:33 | Atualizado 07/03/2022 15:43

Belford Roxo - Levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), com dados da Central de Informações do Registro Civil, aponta que, entre 2016 e 2021, foram registradas 59.316 crianças no Rio de Janeiro sem o nome do pai. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro do país com maior número de nascidos e de registrados apenas no nome da mãe durante o período. Visando à melhora de panorama nos registros de crianças sem o nome do pai, o Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) lançou, com a participação de todas as Defensorias do país, a campanha “Meu Pai Tem Nome”, que oferecerá serviços de atendimento jurídico, educação em direitos e exames de DNA gratuitamente neste sábado (12/03).



No Rio de Janeiro, a ação ocorrerá na Rua João Fernandes Neto, 409, no Centro, em Belford Roxo. Interessados em participar têm até o final desta segunda-feira (07/03) para se inscrever. Ao todo, são oferecidas 100 vagas.



Segundo os dados da Arpen, de 2016 a 2021, o Rio de Janeiro registrou 1,2 milhões de nascimentos e 4,6% dos bebês não tiveram o reconhecimento da paternidade no registro de nascimento. No ano passado foi registrada a menor taxa de nascimentos durante o período analisado, com cerca de 192,5 mil, e também a maior porcentagem de crianças registradas sem o nome do pai (6,9%). Em 2022, já são 27.140 nascimentos e 2008 registros sem filiação paterna.



O projeto Meu Pai Tem Nome tem o objetivo de atuar na solução extrajudicial de conflitos que envolvem o reconhecimento de paternidade/maternidade e promover educação em direitos para o exercício da parentalidade responsável com uma programação voltada à efetivação do direito fundamental ao reconhecimento de filiação.



Como se inscrever