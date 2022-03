As lojas do bairro ficaram fechadas nesta segunda (07/03) com os comerciantes ameaçados pelos traficantes - Reprodução

Publicado 07/03/2022 18:52 | Atualizado 07/03/2022 19:30

Belford Roxo – Comerciantes do bairro Shangrilá, em Belforrd Roxo, tiveram que fechar as portas nesta segunda-feira (07/03), após ameaças dos traficantes da área, devido à morte de um criminoso local, depois de um confronto em patrulhamento da Polícia Militar. Mesmo com a presença dos policiais no bairro, os criminosos intimidaram os donos de lojas. Nas redes sociais, circulam áudios dos bandidos ameaçando os comerciantes, que sofreriam represálias, caso desobedecessem às ordens.

A Prefeitura de Belford Roxo, por causa dos incidentes no bairro Shangrilá, fechou a Unidade de Saúde da Família José Oscar Lima, bem como as escolas municipais Tenente Valmor Lynch, Waldemiro José Pereira, Rudá Iguatemi Villanova e Santa Cruz. As atividades retornarão ao normal nesta terça-feira (08/03).

