Os aposentados e pensionistas serão convocados depois para a apresentação de documentos - Rafael Barreto / PMBR

Os aposentados e pensionistas serão convocados depois para a apresentação de documentosRafael Barreto / PMBR

Publicado 07/03/2022 17:48 | Atualizado 07/03/2022 17:51

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começou nesta segunda-feira (07/03) a prova de vida (recadastramento) dos aposentados e pensionistas. O prazo final é até a próxima sexta-feira (11/03) e não será prorrogado. Quem não fizer a prova de vida poderá ter o pagamento suspenso. A prova de vida deverá ser feita pelo site: https://servidores.prefeiturabelfordroxo. rj.gov.br

O servidor aposentado e o pensionista a ser recadastrado que se encontrar incapacitado para comparecer ou se locomover até ao local do recadastramento poderá ser representado por procurador legal junto ao local do recadastramento ou outro lugar específico conforme regulamento, para agendamento de visita in loco, informando o endereço completo de onde se encontra a pessoa a ser recadastrada.



Após preencher o formulário, imprimi-lo e assiná-lo, a pessoa deverá aguardar nova Portaria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde) a ser publicada para confirmar o dia para a apresentação dos documentos necessários ao recadastramento.



Os servidores aposentados e pensionistas que não realizarem a prova de vida no prazo estabelecido pela Prefeitura serão notificados por meio de correspondência, com aviso de recebimento, para que no prazo de 30 dias realizem o recadastramento, sob pena de suspensão do pagamento do seu benefício, salvo em caso de ausência justificada.