Segundo ainda o Decreto Municipal, a medida poderá ser revista a qualquer momento, caso haja piora dos indicadores da pandemia da Covid-19 em Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/03/2022 08:21 | Atualizado 09/03/2022 09:24

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo através de Decreto Oficial, nesta quarta-feira (09/03), liberou o uso obrigatório de máscaras de proteção contra a Covid-19 em locais abertos e fechados no município. De acordo com a publicação no Diário Oficial, nº 5.388, de 8 de março, devem manter o uso do acessório respiratório de proteção: as pessoas que se encontram infectadas ou com suspeita de estarem contaminadas com o coronavírus, comorbidades de alto risco, imunodeprimidos, gripados e com esquema de vacinação incompleto ou não vacinados.





O Governo do Estado do Rio de Janeiro, no último dia 03 de março, deixou facultativo aos municípios a decisão de continuidade ou não da utilização das máscaras em locais fechados. A Prefeitura de Belford Roxo considerou para a liberação das máscaras, o avanço da vacinação no município, além da 71ª edição do Mapa de Risco Regional da Covid-19, atualizado em 04 de março de 2022, da Superintendência de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, evidenciando que a Região Metropolitana I permanece pela quarta semana consecutiva em bandeira amarela, com baixo risco para Covid-19, conforme dados disponíveis no Painel Coronavírus COVID-19 ( http://painel.saude.rj.gov.br O Governo do Estado do Rio de Janeiro, no último dia 03 de março, deixou facultativo aos municípios a decisão de continuidade ou não da utilização das máscaras em locais fechados.

A Prefeitura de Belford Roxo publicou a liberação das máscaras em suas redes sociais Divulgação / PMBR

