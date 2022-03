A Secretaria de Mobilidade Urbana fez campanha de conscientização no trânsito - Rafael Barreto / PMBR

A Secretaria de Mobilidade Urbana fez campanha de conscientização no trânsitoRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/03/2022 17:34 | Atualizado 08/03/2022 17:42

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo abriu o mês da Mulher com diversas ações. Nesta segunda-feira (07/03), a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher realizou no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel) a mentoria de empreendedorismocom stand da beleza e maquiagem e por fim, uma sessão de fotos. Os eventos continuaram nesta terça-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher.Uma palestra foi apresentada na Policlínica de Heliópolis com os profissionais da unidade que falaram sobre os atendimentos específicos para as mulheres, violência contra a mulher e sobre seu papel na sociedade. Ainda na manhã de terça, os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana distribuíram rosas em homenagem às mulheres na Praça Eliaquim Batista, Centro.A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou que o mês terá diversas ações totalmente voltadas para as mulheres, assim como o projeto Dia Delas, que retorna no próximo sábado (12/03), no Estação da Cidadania. Abrindo as atividades, o projeto Elas Empreendem 2.0 retornou com força total.

A Policlínica de Heliópolis está com um grupo de profissionais para conversar com as mulheres Rafael Barreto / PMBR

A Secretaria de Mobilidade Urbana fez campanha de conscientização no trânsito entregando rosas para as mulheres Rafael Barreto / PMBR

“É uma iniciativa para trazer autonomia social e financeira paras as mulheres e saírem da vulnerabilidade social que possa existir “, resumiu Brenda. Aluna da mentoria e empreendedora na Bistrô da Empada, Aline Bessa elogiou as aulas. “Os conteúdos são maravilhosos e eu já coloquei algumas coisas em prática no meu negócio. Está agregando muito para a minha vida profissional. Espero aprender cada dia mais”, disse Aline.Já na área da Saúde, o diretor das Policlínicas, Admilson Figueiredo, garantiu que as unidades estão equipadas todos os dias para acolher e atender a essas mulheres. “Estaremos realizando uma série de palestras em diversas outras unidades com o objetivo de informar sobre as especialidades, cuidados e dar suporte a elas. Queremos mostrar e o cuidado se faz todos os dias”, explicou Admilson. Seguindo a mesma linha, o administrador da Policlínica de Heliópolis, Anderson Pereira, complementou dizendo que a intenção é levar conhecimento dos direitos das mulheres. “Temos assistente social, enfermeiras, ginecologista e outros profissionais que estarão acolhendo-as”, resumiu.Com a campanha “Mulher ao volante, prudência constante”, a agente de trânsito Edilene Andrade explicou que segundo estatísticas, as mulheres são mais cautelosas na direção. “Com esse slogan, a equipe de educação no trânsito homenageou e parabenizou as mulheres pela sua sensibilidade e gentileza na hora de dirigir sendo mais prudentes. Em virtude dessa postura causam menos acidentes. Por causa disso, os seguros de carro para elas são mais baratos por esses requisitos”, informou Andrade. Ao passar pela Praça Eliaquim Batista, Tânia Cristina, 60 anos, que trabalha com vendas, recebeu sua rosa. “Muito linda a homenagem e reconhecimento da mulher. É emocionante uma ação dessas onde mostra o quão cautelosas as mulheres são, principalmente no trânsito, que costuma ser bem intenso”, disse Tânia.