As policiais militares do 39º BPM foram homenageadas pelo batalhãoDivulgação / 39º BPM

Publicado 09/03/2022 00:07 | Atualizado 09/03/2022 00:13

Belford Roxo – O 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) homenageou em suas redes sociais todas as policiais militares da unidade, que fica no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, pelo Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (08/03).

“O mais incrível dos contos da vida real, é à maneira de como eles nos mostram que você não precisa ser a “princesa ideal”, submissa e dependente de uma figura masculina para ser incrível. Na prática todas as mulheres podem ter defeitos, sermos donas das nossas próprias escolhas ainda que não caibam na “caixa social” que nós impuseram. Se libertem, as mulheres podem tudo! Que todas tenham um dia muito feliz e que sejam sempre respeitadas por suas escolhas!”, destacou a postagem do 39º BPM.

O Batalhão é comandado pela tenente-coronel PM, Daniele Neder.