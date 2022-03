Deputada Daniela do Waguinho enfatiza a importância da informação para combater a doença que afeta 10 milhões de brasileiras - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:06 | Atualizado 10/03/2022 14:10

Belford Roxo - Em mais uma etapa da Campanha Março Mulher, o Congresso Nacional, em Brasília (DF), será iluminado de amarelo, a partir desta quinta-feira (10/03) até o próximo domingo (13/03), em homenagem ao mês de combate à Endometriose. Na próxima semana, no dia 15 de março, às 15 horas, no Hall da Taquigrafia da Câmara dos Deputados, haverá ação para conscientizar sobre a luta contra a doença.

A medidas integram um pacote de pedidos enviados aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), autora do projeto de lei que institui o 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada anualmente na semana que inclui o dia 13 de março.

Entre as requisições da parlamentar, está também o pedido de urgência na tramitação do PL 414/2020, já aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Educação do Senado, faltando apenas a votação em plenário por parte dos senadores.

No Brasil, cerca de 10 milhões de mulheres sofrem graves consequências da endometriose, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda de acordo com a pasta, o desconhecimento da doença até por profissionais de saúde pode fazer com que uma mulher demore de 7 a 12 anos para ser diagnosticada. O diagnóstico tardio pode levar à infertilidade.

“A melhor forma de lutar para combater essa doença silenciosa é conscientizando as mulheres sobre a necessidade da realização de exames preventivos periódicos e de ficarem atentas aos sinais do próprio corpo. Espero que, em breve, com a sanção da lei, possamos celebrar a vitória da saúde pelo conhecimento. E nada mais justo do que dar a todas as mulheres a oportunidade de serem tratadas com respeito e seriedade”, afirma a deputada Daniela do Waguinho.