Belford Roxo

Belford Roxo: Uso de máscaras em locais abertos ou fechados não é mais obrigatório

De acordo com o Decreto Municipal, devem manter o uso do acessório: pessoas que se encontram infectadas ou com suspeita de estarem contaminadas com o coronavírus, comorbidades de alto risco, imunodeprimidos, gripados e com esquema de vacinação incompleto ou não vacinados

Publicado 09/03/2022 08:21 | Atualizado há 23 horas