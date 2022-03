Ação conta com apoio de unidades do 3º Comando de Policiamento de Área (3ºCPA) - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 10/03/2022 09:28 | Atualizado 10/03/2022 09:58

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (10), uma operação no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para desarticular quadrilhas de roubo de veículos e cargas. Equipes do 39º BPM (Belford Roxo) com apoio de unidades do 3º Comando de Policiamento de Área (3ºCPA) atuam nas comunidades do Castelar, Palmeira e Rola Bosta.



Durante a operação, policiais militares prenderam três criminosos na comunidade da Palmeira. Com eles, foram apreendidas três pistolas. Barricadas colocadas pelos criminosos no bairro das Palmeiras também foram removidas. Ainda não há informações sobre confrontos ou feridos na ação, que segue em andamento. O tráfico de drogas do Complexo do Castelar é dominado pelo Comando Vermelho, mas há disputas constantes pelo controle da região com integrantes da milícia.

O local é também onde os meninos Lucas Matheus, 9, Alexandre da Silva, 11, e Fernando Henrique, 12, foram mortos por traficantes da facção após o suposto roubo de passarinhos. O crime aconteceu em 27 de dezembro de 2020, quando as crianças foram vistas pela última vez a caminho de uma feira da comunidade. Um dos meninos não resistiu à tortura cometida pelos criminosos e os outros dois foram executados. Os corpos foram jogados em um rio e até hoje não foram encontrados.