A maioria dos proprietários produz leite, uma das maneiras da transmissão da brucelose - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/03/2022 17:39 | Atualizado 10/03/2022 18:19

Belford Roxo - A vacinação nos animais de Belford Roxo continua. Depois da campanha contra a Febre Aftosa que vacinou rebanhos de bovinos e bubalinos locais, a Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com o Departamento de Controle de Zoonoses (Secretaria Municipal de Saúde) e a Secretaria Estadual de Agricultura, através do Núcleo de Defesa Agropecuária, estão vacinando as fêmeas bovinas entre três a oito meses de idade contra a brucelose. Este ano já foram vacinadas 13 bezerras.

Belford Roxo está vacinando as fêmeas bovinas entre três a oito meses de idade Rafael Barreto / PMBR A brucelose é uma infecção causada pela bactéria Brucella spp, que entra no organismo do paciente por conta da ingestão de leite, queijo e manteiga não pasteurizados ou mesmo de carne mal passada, além de outros alimentos contaminados.

De acordo com a secretária de Agricultura, Renata Briata, a vacinação está sendo feita em 100% do rebanho de bezerras com o apoio da Secretaria de Saúde e do Estado. “Começamos no início do ano conscientizando os proprietários e agora estamos indo até os locais vacinar. A maioria dos proprietários produz leite, uma das maneiras de transmissão da doença. Vacinando estamos controlando a doença e protegendo a população levando um alimento seguro para as casas”, explicou Renata ao lado do coordenador de Controle de Zoonoses, Alexandre Araújo.

A médica veterinária do Núcleo de Defesa Agropecuária, Lilia Marques, explicou que a vacinação é uma legislação federal e regulamentada pelo Estado onde se promove a proteção do animal contra a doença que pode ser transmitida para o ser humano através do leite e da carne. “Esse controle de imunização é feito dentro das propriedades com a marcação do animal para identificação dos vacinados com o último dígito do ano. Após isso, passamos um produto para ajudar na cicatrização”, informou Lilia.

“A ação foi muito boa. Temos gados e não queremos que eles peguem essas doenças e transmitam para as pessoas na nossa produção de leite. Vacinamos todos. A equipe que veio aplicar as vacinas é muito boa e agradeço a preocupação, pois estão protegendo meus animais”, disse Lídia Castro Oliveira, proprietária de um pequeno sítio.