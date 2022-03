O diretor de Carnaval, Saulo Tinoco, destacou a importância do retorno do Ensaio Técnico na Sapucaí para os componentes da escoal - Divulgação

Publicado 11/03/2022 14:20 | Atualizado 11/03/2022 14:28

Belford Roxo - Os foliões da Inocentes de Belford Roxo ficaram em êxtase, quando souberam nesta semana, que a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou os ensaios técnicos de 2022, na Avenida Marquês de Sapucaí. A resolução foi tomada após encontro do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, que tirou também a exigência do uso de máscaras de proteção em todos os ambientes.

O treino na Passarela do Samba é um desfile simulado, com os componentes trajando camisetas e sem carros alegóricos, para exercitar o deslocamento das alas, o canto e a dança, para alcançar a nota máxima nos quesitos evolução e a harmonia.



“A euforia é geral, há meses realizando ensaios na quadra, com máscaras e número limitados de componentes para evitar aglomerações, mas com certeza dificultava nosso trabalho. Esta liberação significa que estamos vencendo a pandemia. Na quarta-feira (09/03), voltamos a realizar nossos ensaios na rua, no Centro de Belford Roxo, e a preparação para o ensaio da Sapucaí. Os componentes estavam carentes deste evento. Vamos dá o nosso grito de liberdade e soltar toda nossa energia e talento, ao voltarmos para o nosso templo sagrado que é o Sambódromo”, disse o diretor de Carnaval, Saulo Tinoco.



A Caçulinha da Baixada fará seu ensaio técnico, no dia 26 de março, às 19h, no Sambódromo com aproximadamente 2 mil componentes. Com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato, fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais. A Inocentes de Belford Roxo está na Série Ouro.