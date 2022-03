Dida Nascimento é uma das atrações do Festival - Divulgação / @azisgabriel

Publicado 12/03/2022 12:54 | Atualizado 12/03/2022 13:00

Belford Roxo - Hoje é o grande dia para os amantes do reggae na Baixada Fluminense! Após dois anos fechados por conta da pandemia da Covid-19, o Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, abre novamente suas portas, neste sábado (12/03), a partir das 13h, para o "Reggae Donana: Edição Música Black Baixada". Além da programação musical, haverá ainda oficinas de cabelo afro, bate-papo, desfile, feira de artesanatos, barraquinhas com produtos, entre outras atrações. A entrada é gratuita.





A programa do Festival está bem diversificada Divulgação



O Centro Cultural Donana fica na Rua Aguapeí, 197, bairro Areia Branca, Belford Roxo. O Centro Cultural Donana é um espaço histórico que já revelou grandes artistas do reggae nacional, como, Cidade Negra, KMD5, Lumiar, Negril, Cabeça de Nego, Nocaute, 5Kilate, Baixafrica, entre outros, além de várias manifestações artísticas. Todas as atividades serão gravadas, editadas e disponibilizadas gratuitamente no Canal do Youtube do Centro.

O evento conta com o apoio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Belford Roxo, Secretaria Municipal de Cultura e Lei Aldir Blanc.