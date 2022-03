As policiais militares receberam um justo reconhecimento do comando da unidade que fica no bairro São Bernardo, em Belford Roxo - Divulgação / 39º BPM

Publicado 12/03/2022 17:11 | Atualizado 12/03/2022 17:15

Belford Roxo - As policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) receberam, nesta sexta-feira (11/03), um justo reconhecimento da comandante do Batalhão, a tenente coronel Daniele Neder. Em comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher (08/03), o comando da unidade, que fica no bairro São Bernardo, proporcionou um incrível passeio de escuna na ensolarada Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, para as policiais militares femininas da Unidade.

O passeio foi uma forma de agradecimento pelo empenho profissional, dedicação e bons serviços prestados à unidade belforroxense.