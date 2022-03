A viúva Lenira Filgueiras, a deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho cortam a fita de inauguração da USF - Rafael Barreto / PMBR

A viúva Lenira Filgueiras, a deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho cortam a fita de inauguração da USFRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/03/2022 16:18 | Atualizado 14/03/2022 16:31

Belford Roxo - O reforço para a saúde de Belford Roxo está aumentando a cada dia. Na última sexta-feira (12/03), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), entregou a Unidade de Saúde da Família (USF) José Luís de Oliveira (Zé do Trenzinho), no bairro Heliópolis, ao lado de seu vice Marcelo Canella (PSL), da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), secretários e vereadores. A unidade tem três consultórios, uma sala de vacinação, sala de acolhimento, sala de odontologia e irá atender nas especialidades de clínica geral, pediatria e odontologia. A previsão é de 100 atendimentos por dia.

Waguinho, Christian Vieira, Marcelo Canella, Daniela do Waguinho e familiares de Zé do Trenzinho visitam uma sala da USF Rafael Barreto/PMBR Mais uma vez o prefeito Waguinho destacou a importância da descentralização da saúde facilitando o acesso aos moradores. “Antes, as pessoas tinham que ir longe para conseguir um atendimento médico. Agora elas têm mais conforto com um equipamento de saúde perto de suas casas. Essas unidades básicas, que são a porta de entrada no sistema de saúde, fazem o trabalho de prevenção com consultas e exames periódicos evitando que a pessoa vá para a emergência. Para isso, investimos também com os recursos que os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) mandam para a cidade e estimulamos a população a cuidar da saúde desde cedo”, explicou o prefeito, ao lado do seu vice Marcelo Canella.

Prefeito Waguinho descerra a placa de inauguração da USF Zé do Trenzinho Rafael Barreto/PMBR Segundo a deputada federal Daniela do Waguinho, os recursos estarão chegando até Belford Roxo enquanto ela tiver mandato. “E o prefeito irá executar da melhor maneira. A saúde na cidade é uma bandeira muito forte do governo e destaque em toda a Baixada Fluminense. Precisamos sempre fortalecer nosso trabalho e união em prol da população. Estarei lutando diariamente por todas as áreas que necessitam”, garantiu Daniela.

Atendimento perto de casa

Para ser atendido na unidade, a pessoa deve se cadastrar no local ou realizar o cadastro com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da região. Para a marcação de consultas é da mesma maneira. Pacientes acamados recebem a visita do médico da unidade na residência ou de maneira remota através de vídeo chamada. “É uma emoção muito grande entregar mais uma unidade de saúde que irá atender a população de Heliópolis assim como as USF Dona Isaura e Sá Rêgo”, resumiu o secretário de Saúde, Christian Vieira.

Deputada federal Daniela do Waguinho, vice-prefeito Marcelo Canella e prefeito Waguinho entregam uma placa à família de Zé do Trenzinho Rafael Barreto / PMBR Há apenas alguns passos da nova unidade de saúde, Cláudio Almeida, 40 anos, vendedor autônomo, afirmou que a vergonha de dizer que mora em Belford Roxo sumiu, pois o trabalho do prefeito Waguinho melhorou 100% a cidade. “Moro há 20 anos no bairro e utilizo a rede pública. No momento de pandemia vimos que a prefeitura fez a diferença, pois novas unidades foram inauguradas, investiram nas testagens e atendimento. Isso ajudou a conter a doença. Agora poderei ser atendido em frente ao local que moro”, garantiu Cláudio. O militar José Orlando, 61, explicou que o local foi transformado em praça e agora ganhou uma USF. “A saúde está sempre em primeiro lugar. Sempre vou às unidades para vacinação, minha família se consulta e agora mais perto ficou mais fácil”, resumiu.

‘Zé do Trenzinho’

José Luís de Oliveira, o Zé do Trenzinho, nasceu em Belford Roxo e morou no município durante 58 anos, no bairro Heliópolis Ele foi casado 35 anos com Lenira Filgueiras Rodrigues de Oliveira, com quem teve quatro filhos: Anderson, Andressa, Juliana e João Luís. Zé do trenzinho tinha também quatro netos. Ele morreu no dia 19 de abril do ano passado.

Motorista de ônibus, José Luís gostava de crianças. Então, ele teve a ideia de idealizar um trenzinho para trabalhar em eventos infantis. A iniciativa fez tanto sucesso que José Luís ficou conhecido em toda a cidade como “Zé do Trenzinho”. O prefeito Waguinho costumava chamá-lo de “Zé do Trem”.