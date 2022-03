O Dia Delas fez mil atendimentos e ofereceu uma série de serviços gratuitos - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 14/03/2022 17:19 | Atualizado 14/03/2022 17:32

A secretária Brenda Carneiro e deputada federal Daniela do Waguinho destacam a importância de abordar a endometriose Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A edição do projeto Dia Delas de Belford Roxo foi um sucesso. No último sábado (12/03), a ação social pertencente ao, foi um dia dedicado às mulheres em alusão ao(8 de março). Foram diversas tendas com serviços de assistência social, saúde, trabalho, beleza e muita música e dança. Além disso, o quarto andar do prédio deu lugar ao Circuito da Endometriose com cada etapa específica do tratamento e diagnóstico. No total, foram feitos mil atendimentos.O evento foi uma parceria das secretarias municipais de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Saúde, de Trabalho, Renda e Economia Solidária, de Cultura, de Mobilidade Urbana, Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel) e o Grupo Hospitalar Fluminense.Os principais serviços destinados foram: ônibus do Estação Mulher, preventivo, agendamento, mamografia, vacinação contra Covid-19, testes rápidos, agendamento do RG, exposição cultural, balcão de emprego, limpeza de pele, maquiagem, trança e muito mais.