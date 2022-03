O Ensaio de Rua contará com muitos integrantes da Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 22/03/2022 21:39 | Atualizado 22/03/2022 21:42

Belford Roxo - A festa continua nas ruas de Belford Roxo, nesta quarta-feira (23/03), a partir das 20h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com muito samba no pé, animação e mulher bonita. É mais um Ensaio de Rua da Inocentes de Belford Roxo, de olho na preparação da Caçulinha da Baixada, para o ensaio técnico que acontecerá, na Marquês de Sapucaí, no próximo sábado (26/03).

O presidente de Honra, Rodrigo Gomes saudando o pavilhão da escola Divulgação “Nossos ensaios tem sido um sucesso. Os componentes estão chegando junto, na última quarta-feira (16/03), centenas de pessoas compareceram e animados cantaram nosso samba. A cada dia vejo o crescimento da evolução e do canto da nossa escola e com isso tenho a certeza que sacudiremos a Avenida Marquês de Sapucaí, no sábado, quando realizaremos o ensaio no Sambódromo", disse o presidente de Honra, Rodrigo Gomes.

As pessoas que quiserem desfilar na Ala de Comunidade, e só procurar os responsáveis de ala, a partir das 19h. Sendo necessário: uma foto 3X4, xerox da identidade, comprovante de residência.

No início do ensaio acontecerá a tradicional queima de fogos e os intérpretes: Tem Tem Sampaio, Luizinho Andanças e Silas Leleu, junto com a bateria Cadência da Baixada, de mestre Juninho, darão um show apresentando o samba da agremiação.

Também participarão do evento: rainha de bateria Natália Lage, primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, primeiro mestre-sala Douglas Valle, segundo mestre-sala Paulo Erick, segunda porta-bandeira Winnie Delmar, passistas de Luciene Santinha e Yago Sensação, baianas, velha guarda, compositores e musas.

A primeira porta-bandeira Jaçanã Ribeiro, o primeiro mestre-sala Douglas Valle, estarão presentes Divulgação O tradicional ensaio técnico conta com a parceria da Prefeitura de Belford Roxo, que é a responsável pela montagem do esquema de segurança. Também com apoio de outros órgãos públicos que facilitam e garantem o bem-estar do público presente.

A Inocentes de Belford Roxo será a segunda agremiação da Série Ouro a passar pelo Sambódromo, no dia 21 de abril, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato. Fala sobre o evento realizado, no Pátio do Terço, quando as nações de Maracatu se unem e fazem um ritual invocando seus ancestrais.