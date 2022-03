Denúncias davam conta de que menores de idade, vítimas de trabalho infantil, em sua maioria usada para a venda de balas nos sinais da cidade, ficariam hospedados nos principais hotéis populares do centro, de Teresópolis - Divulgação / PMT

Publicado 23/03/2022 20:21 | Atualizado 23/03/2022 20:36

Belford Roxo - A Operação “Criança Protegida”, da Prefeitura de Teresópolis, resgatou nesta quarta-feira (23/03), uma menor de 16 anos que estaria grávida, oriunda de Belford Roxo, em um hotel da cidade serrana. No mesmo local, foram apreendidos produtos que estariam sendo vendidos em sinais de trânsitos pela jovem. A operação teve o objetivo de coibir atividades ilícitas envolvendo crianças e adolescentes e fiscalizar estabelecimentos de hospedagem que sejam possíveis bases de exploração infantil e outras atividades ilícitas. A menor foi conduzida para a 110ª DP (Teresópolis), com o apoio do Conselho Tutelar teresopolitano, e será transferida para o conselho belforroxense.

Denúncias davam conta de que menores de idade, vítimas de trabalho infantil, em sua maioria usada para a venda de balas nos sinais da cidade, ficariam hospedados nos principais hotéis populares do Centro, de Teresópolis, desacompanhados dos responsáveis legais. Dois dos três hotéis (Hotel Arrebol, Hotel Do Posto, Hotel Nomady) fiscalizados, foram autuados por falta de alvará de funcionamento. Uma outra menor em situação irregular também foi identificada. Ela estava com uma criança sem os documentos, sendo encaminhada ao Conselho Tutelar. Um casal hospedado no Hotel Arrebol, a menina de 16 anos de Belford Roxo, também foram identificados. A jovem foi encaminhada ao Conselho Tutelar. O adulto foi autuado por posse de drogas e encaminhado para a delegacia.

Um dos hotéis fiscalizados na Operação Criança Protegida Divulgação / PMT

Na operação, estiveram envolvidas, as secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Segurança Pública e de Fazenda, em parceria com o Comissariado da Vara da Infância, Juventude e Idoso, Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia Civil e o 30º Batalhão da Polícia Militar (Teresópolis). O Desenvolvimento Social, através da equipe de abordagem social do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), participou da operação prestando assistência pelo serviço de abordagem, para dar apoio em possíveis situações de vulnerabilidade, como o trabalho infantil.